Аталанта разгромила Валенсию в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Итальянский клуб не оставил сопернику ни единого шанса.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Аталанта на своем поле разгромила Валенсию. Матч, который проходил в Милане на стадионе Сан-Сиро, завершился со счетом 4:1 в пользу команды Гасперини.

Счет в матче был открыт уже на 16-й минуте встречи - Ханс Хатебур замкнул передачу Алехандро Гомеса. Под занавес первого тайма Йосип Иличич удвоил преимущество "бергамасков".

В середине второй половины встречи итальянцы забили еще два гола усилиями Фройлера и Хатебура. На это "летучние мыши" сумели ответить лишь точным ударом Дениса Черышева на 66-й минуте.

Отметим, что украинский игрок Аталанты Руслан Малиновский начал игру в запасе и появился на поле только на 81-й минуте.

Аталанта - Валенсия 4:1

Голы: Хатебур, 16, 62, Иличич, 42, Фройлер, 57 - Черышев, 66

Аталанта: Голлини - Толой, Паломино, Кальдара (Сапата, 75) - Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс - Пашалич (Тамезе, 90+2) - Иличич, А. Гомес (Малиновский, 81).

Валенсия: Доменек - Васс, Мангала, Диакаби, Гайя - Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер - М. Гомес (Гамейро, 73), Гедеш (Черышев, 65).

Предупреждение: Хатебур.