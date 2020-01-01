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Тоттенхэм - РБ Лейпциг 0:1 видео гола и обзор матча Лиги чемпионов

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"Шпоры" на своем поле минимально проиграли немецкому клубу.

Тоттенхэм - РБ Лейпциг: обзор матча
Тоттенхэм - РБ Лейпциг: обзор матча
Getty Images

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов Тоттенхэм на своем поле уступил Лейпцигу со счетом 0:1.

Единственный гол в этом поединке забил Тимо Вернер на 58-й минуте встречи.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Тоттенхэм - Лейпциг:

Тоттенхэм - РБ Лейпциг 0:1
Гол: Вернер, 58 (пен.).

Тоттенхэм: Льорис - Орье, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис - Уинкс, Фернандеш (Ндомбеле, 65) - Ло Чельсо, Алли (Ламела, 64), Бергвейн - Моура.

РБ Лейпциг: Гулачи - Мукиэле, Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо - Ампаду, Лаймер (Форсберг, 83) - Забитцер, Нкунку (Айдара, 74) - Шик (Поульсен, 77), Вернер.

Предупреждения: Ло Чельсо, Дэвис, Ламела - Забитцер, Вернер, Нкунку.

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Теги: Тоттенхэм, Лейпциг, РБ Лейпциг, видео гола, обзор матча, футбол, Лига Чемпионов
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