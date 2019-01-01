Тоттенхэм проиграл Лейпцигу в Лиге чемпионов

Судьбу матча решил точный удар с пенальти.

РБ Лейпциг нанес поражение Тоттенхэму в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра в Лондоне завершилась со счетом 1:0 в пользу немецкой команды.

Лейпциг явно сделал ставку на быстрый гол, ведь за первый три минуты гости могли забить дважды, но Патрик Шик из штрафной площади пробил чуть правее створа, а после удара Анхелиньо с угла вратарской мяч попал в Льориса и отлетел в штангу, а потом французский голкипер еще и парировал мощный удар Тимо Вернера

В целом Лейпциг владел большим преимуществом, атаковал больше и острее, организовал как минимум два убойных момента. Помимо момента Анхелиньо на старте, Вернер не реализовал выход один на один на 36-й минуте.

"Шпоры" в первом тайме ответили всего одним ударом в створ ворот, но Бергвейн не смог переиграть Гулачи с угла вратарской.

Уверенную игру Лейпциг продолжил во втором тайме и это позволило гостям открыть счет. После элегантного паса Вернера Лаймер ворвался в штрафную, здорово принял мяч на грудь и почти вышел один на один. Почти - из-за того, что его сбил Дэвис. Пенальти, которое четким и сильным ударом в правый от вратаря угол реализовал Вернер.

На этом неприятного команды Моуринью могли не закончится. Например, Льорис отразил пушечный удар Забитцера метров с семи. Плюс Шик буквально расстреливал Льориса с 11 метров, но французский вратарь спас хозяев от второго пропущенного гола и в том эпизоде.

Тоттенхэм старался играть на контратаках, но ему не хватало оригинальных решений в третьей зоне - игроки обороны гостей без особых проблем читали комбинации "шпор".

В итоге Тоттенхэм проиграл. Проиграл по делу. Но для команды Моуринью ничего еще не потеряно.

Ответная игра между этими командами состоится 10 марта в Лейпциге.

Тоттенхэм — РБ Лейпциг 0:1

Гол: Вернер, 58 (пен.).



Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис — Уинкс, Фернандеш (Ндомбеле, 65) — Ло Чельсо, Алли (Ламела, 64), Бергвейн — Моура.



РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиэле, Клостерманн, Хальстенберг, Анхелиньо — Ампаду, Лаймер (Форсберг, 83) — Забитцер, Нкунку (Айдара, 74) — Шик (Поульсен, 77), Вернер.

Предупреждения: Ло Чельсо, Дэвис, Ламела — Забитцер, Вернер, Нкунку.