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Защитник Аталанты повторил достижение Снайдера, Зеедорфа и Стама в плей-офф ЛЧ

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Ханс Хатебур отметился дублем в ворота Валенсии.
Ханс Хатебур
Ханс Хатебур
Getty Images

Аталанта разгромно обыгрывает Валенсию (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Дублем отметился защитник бергамцев Ханс Хатебур, который забил в каждом из таймов.

Благодаря своим результативным действиям, футболист стал четвертым в истории нидерландцем, который смог забить за итальянский клуб в рамках плей-офф Лиги чемпионов.

До этого подобное удавалось Уэсли Снайдеру (Интер), Кларенсу Зеедорфу (Милан) и Япу Стаму (Милан).

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Теги: футбол, Ханс Хатебур, Аталанта, Лига чемпионов
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