Защитник Аталанты повторил достижение Снайдера, Зеедорфа и Стама в плей-офф ЛЧ

Ханс Хатебур отметился дублем в ворота Валенсии.

Аталанта разгромно обыгрывает Валенсию (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Дублем отметился защитник бергамцев Ханс Хатебур, который забил в каждом из таймов.

Благодаря своим результативным действиям, футболист стал четвертым в истории нидерландцем, который смог забить за итальянский клуб в рамках плей-офф Лиги чемпионов.

До этого подобное удавалось Уэсли Снайдеру (Интер), Кларенсу Зеедорфу (Милан) и Япу Стаму (Милан).