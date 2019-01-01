Защитник Аталанты повторил достижение Снайдера, Зеедорфа и Стама в плей-офф ЛЧ
Ханс Хатебур отметился дублем в ворота Валенсии.
Аталанта разгромно обыгрывает Валенсию (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Дублем отметился защитник бергамцев Ханс Хатебур, который забил в каждом из таймов.
Благодаря своим результативным действиям, футболист стал четвертым в истории нидерландцем, который смог забить за итальянский клуб в рамках плей-офф Лиги чемпионов.
До этого подобное удавалось Уэсли Снайдеру (Интер), Кларенсу Зеедорфу (Милан) и Япу Стаму (Милан).
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