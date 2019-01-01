Нагельсманн - самый молодой тренер в истории 1/8 ЛЧ

Немецкий специалист побил рекорд Доменико Тедеско.

Главный тренер РБ Лейпциг Юлиан Нагельсманн установил рекорд Лиги чемпионов в первом матче 1/8 финала против Тоттенхэма.

Немецкий специалист стал самым молодым наставником в истории еврокубка, который возглавил команду на этой стадии турнира.

На момент поединка Нагельсманну исполнилось 32 года и 211 дней.

Таким образом, он побил рекорд бывшего главного тренера Шальке Доменико Тедеско (33 года и 161 дней), который выводил команду на матч Манчестер Сити в прошлом сезоне.

На нашем сайте доступна онлайн трансляция матча Тоттенхэм - РБ Зальцбург.