Три футболиста Лейпцига вышли на поединок ЛЧ в форме, отличной от своих одноклубников

Игроки немецкой команды появились на поле в разной экипировке.

Футболисты РБ Лейпциг вышли на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Тоттенхэмом в разных футболках.

Тимо Вернер, Лукас Клостерманн и Норди Мукиеле появились на поле в футболках с белым значком спонсора, в то время как на экипировке остальных игроков “быков“ изображен разноцветный логотип.

Скрин из видео

Getty Images

Getty Images

Причины такого решения неизвестны.

На нашем сайте доступна онлайн трансляция матча Тоттенхэм - РБ Зальцбург.