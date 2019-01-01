Три футболиста Лейпцига вышли на поединок ЛЧ в форме, отличной от своих одноклубников
Игроки немецкой команды появились на поле в разной экипировке.
Футболисты РБ Лейпциг вышли на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Тоттенхэмом в разных футболках.
Тимо Вернер, Лукас Клостерманн и Норди Мукиеле появились на поле в футболках с белым значком спонсора, в то время как на экипировке остальных игроков “быков“ изображен разноцветный логотип.
Причины такого решения неизвестны.
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