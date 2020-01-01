Малиновский не попал в стартовый состав Аталанты на матч с Валенсией

Украинец начнет поединок на скаймейке запасных.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский не попал в основной состав своей команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Валенсии.

Вашему вниманию стартовые составы команд:

Аталанта: Голлини - Толой, Паломино, Джимсити - Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс - Пашалич - Иличич, А. Гомес

Запасные: Спортьелло, Кальдара, Тамезе, Муриэль, Малиновский, Кастань, Сапата

Валенсия: Доменек - Васс, Мангала, Диакаби, Гайя - Торрес, Парехо, Кондогбия, Солер - М. Гомес, Гедеш

Запасные: Силлессен, Коррейя, Коста, Гамейро, Черышев, Собрино, Гутьеррес

Матч Аталанта - Валенсия состоится сегодня, 20 февраля, в 22:00 по киевскому времени. Смотрите прогноз и ставки букмекеров на поединок.