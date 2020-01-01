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Тухель ответил на критику Неймара в сторону ПСЖ

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У французского клуба проблемы с физической формой.
Томас Тухель
Томас Тухель
Getty Images

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал критику Неймара в адрес ПСЖ после матча с Боруссией Дортмунд в рамках Лиги чемпионов (1:2).

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“Каждый знает, что Неймар отлично взаимодействует с Килианом Мбаппе. Но нужно брать во внимание той факт, что за последние две недели мы провели в два раза больше матчей, чем Боруссия.

У ПСЖ были проблемы из-за травм ведущих игроков. Нам не хватило ритма, борьбы в высокой конкурентной среде“, - приводит слова Тухеля Goal.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Отметим, что брат Кимпембе нецензурно выразился в адрес Тухеля после поражения ПСЖ.

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Теги: Томас Тухель, Неймар, ПСЖ, Лига чемпионов, Боруссия Дортмунд, футбол
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