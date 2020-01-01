УЕФА может ужесточить исключение Манчестер Сити от еврокубков

По делу "горожан" проведут еще одно расследование.

УЕФА может открыть еще одно дело против Манчестер Сити по вопросу финансовых махинаций, сообщает The Guardian.

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Отмечается, что в организации хотят исследовать контракт “горожан“ с титульным спонсором авиакомпанией Этихад.

Источник утверждает, что наказание для клуба может быть ужесточено, если следователи найдут новые нарушения.

Напомним, Манчестер Сити отстранили от Лиги чемпионов на два года. Команда оспорит бан в CAS, ссылаясь на нарушения ПСЖ и Ювентуса.