Переключиться на мобильную версию
Тренды:

УЕФА может ужесточить исключение Манчестер Сити от еврокубков

Комментариев: 0
По делу "горожан" проведут еще одно расследование.
Игроки Манчестер Сити
Игроки Манчестер Сити
Getty Images

УЕФА может открыть еще одно дело против Манчестер Сити по вопросу финансовых махинаций, сообщает The Guardian.

Читай также: Гвардиола: Если УЕФА нас не любит, к черту, мы им покажем

Отмечается, что в организации хотят исследовать контракт “горожан“ с титульным спонсором авиакомпанией Этихад.

Источник утверждает, что наказание для клуба может быть ужесточено, если следователи найдут новые нарушения.

Напомним, Манчестер Сити отстранили от Лиги чемпионов на два года. Команда оспорит бан в CAS, ссылаясь на нарушения ПСЖ и Ювентуса.

Поделись:
Теги: футбол, УЕФА, Манчестер Сити, Лига чемпионов
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь