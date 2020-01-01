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Легенда нидерландского футбола раскритиковал Ван Дейка за матч с Атлетико

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Защитник не смог помочь команде получить хороший результат в первом матче 1/8.
Вирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк
Getty Images

Легенда нидерландского футбола Рууд Гуллит прокомментировал игру соотечественника из Ливерпуля Вирджила ван Дейка в рамках матча плей-офф против мадридского Атлетико (0:1).

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“Ван Дейк провел ужасный матч против Атлетико. Он подарил им угловой, с которого был забит единственный мяч. Его действия были неуклюжими. Атлетико немного повезло, и они забили гол.

Футболисты Ливерпуля понимают,, что забивают много голов на Энфилде. Но в ответном матче они должны действовать лучше и быстрее“, - цитирует Гуллита beIN SPORTS. 

Вашему вниманию видео гола и обзор матча.

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Теги: Рууд Гуллит, Вирджил ван Дейк, Ливерпуль, Лига чемпионов, футбол
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