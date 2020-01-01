Атлетико - Ливерпуль 1:0 видео гола и обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Действующий чемпион турнира неожиданно проиграл в первом матче плей-офф.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский Атлетико минимально обыграл Ливерпуль.
Единственный гол в этом поединке забил Сауль в самом начале - на 4-й минуте.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Атлетико - Ливерпуль:
Атлетико - Ливерпуль 1:0
Гол: Сауль, 4
Атлетико: Облак - Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди - Коке, Сауль, Партей, Лемар (Льоренте, 46) - Корреа (Коста, 77), Мората (Витоло, 70).
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон (Милнер, 80), Фабиньо, Вейналдум - Салах (Окслейд-Чемберлен, 72), Фирмино, Мане (Ориги, 46).
Предупреждения: Корреа - Мане, Гомес.
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