Атлетико - Ливерпуль 1:0 видео гола и обзор матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Действующий чемпион турнира неожиданно проиграл в первом матче плей-офф.

Атлетико - Ливерпуль: видео гола и обзор матча Getty Images

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский Атлетико минимально обыграл Ливерпуль.

Единственный гол в этом поединке забил Сауль в самом начале - на 4-й минуте.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Атлетико - Ливерпуль:

Атлетико - Ливерпуль 1:0

Гол: Сауль, 4

Атлетико: Облак - Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди - Коке, Сауль, Партей, Лемар (Льоренте, 46) - Корреа (Коста, 77), Мората (Витоло, 70).

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон (Милнер, 80), Фабиньо, Вейналдум - Салах (Окслейд-Чемберлен, 72), Фирмино, Мане (Ориги, 46).

Предупреждения: Корреа - Мане, Гомес.