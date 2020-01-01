Боруссия Д - ПСЖ 2:1 видео голов и обзор матча Лиги чемпионов
Дортмундцы на своем поле вырвали победу над ПСЖ.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская Боруссия обыграла ПСЖ со счетом 2:1.
В составе "шмелей" дублем отличился Эрлинг Холанд, а у гостей гол себе в актив записал Неймар.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Боруссия Д - ПСЖ:
Боруссия Д - ПСЖ - 2:1
Голы: Холанд, 69, 77 – Неймар, 75
Боруссия Д: Бюрки - Пищек, Хуммельс, Загаду - Хакими, Джан, Витсель, Геррейру - Санчо (Шмельцер, 90), Холанд, Азар (Рейна, 67).
ПСЖ: Навас - Менье, Кимпембе, Силва, Кюрзава - Верратти, Маркиньос, Гуйе - Ди Мария (Сарабия, 77), Мбаппе, Неймар.
Предупреждения: Витсель - Гуйе, Неймар, Менье, Верратти
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