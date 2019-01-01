Ливерпуль проиграл Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов
Команда Клоппа уступила, ни разу не пробив по воротам.
Атлетико обыграл Ливерпуль в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде со счетом 1:0.
Единственный гол в дебюте матча забил полузащитник Атлетико Сауль, который после подачи с углового получил мяч после рикошетв от ноги хавбека Ливерпуля Фабиньо и отправил мяч в ворота.
Ответная игра между этими командами состоится 11 марта в Англии.
Атлетико - Ливерпуль 1:0
Гол: Сауль, 4
Атлетико: Облак - Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди - Коке, Сауль, Партей, Лемар (Льоренте, 46) - Корреа (Коста, 77), Мората (Витоло, 70).
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон (Милнер, 80), Фабиньо, Вейналдум - Салах (Окслейд-Чемберлен, 72), Фирмино, Мане (Ориги, 46).
Предупреждения: Корреа - Мане, Гомес.
Полная версия правил