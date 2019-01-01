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Ливерпуль проиграл Атлетико в 1/8 финала Лиги чемпионов

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Команда Клоппа уступила, ни разу не пробив по воротам.
Сауль отметился победным голом
Сауль отметился победным голом
Getty Images

Атлетико обыграл Ливерпуль в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов в Мадриде со счетом 1:0.

Единственный гол в дебюте матча забил полузащитник Атлетико Сауль, который после подачи с углового получил мяч после рикошетв от ноги хавбека Ливерпуля Фабиньо и отправил мяч в ворота.

Ответная игра между этими командами состоится 11 марта в Англии.

Атлетико - Ливерпуль 1:0
Гол: Сауль, 4

Атлетико: Облак - Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди - Коке, Сауль, Партей, Лемар (Льоренте, 46) - Корреа (Коста, 77), Мората (Витоло, 70).

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон (Милнер, 80), Фабиньо, Вейналдум - Салах (Окслейд-Чемберлен, 72), Фирмино, Мане (Ориги, 46).

Предупреждения: Корреа - Мане, Гомес.

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