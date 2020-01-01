Дубль Холанда принес Боруссии победу над ПСЖ в Лиге чемпионов

"Шмели" с победы стартовали в плей-офф еврокубкового турнира.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская Боруссия на своем поле обыграла ПСЖ, который перед стартом поединка считался фаворитом встречи.

“Шмели“ с первых же минут продемонстрировали сопернику, что они - хозяева поля, активно прессинговали парижан и здорово работали в контратаках. А вот ПСЖ практически ничем не мог на это ответить. В итоге весь первый тайм при практически равном владении мяча остался на счету Боруссии.

Именно “шмели“ создавали моменты и демонстрировали креативность в атаке, в то время как гости были весьма вялыми, а звездные Неймар и Мбаппе и вовсе практически были незаметны в атаке. Зато бразилец несколько раз упал на газон - из-за этого Витсель даже схлопотал “горчичник“.

Первый тайм прошел относительно ровно, без голов. Вторая половина встречи началась по схожему сценарию - Боруссия продолжала прессинговать и атаковать, но ПСЖ наконец-то начал хоть чем-то на это отвечать. Ключевыми моментами встречи стали 8 минут в период с 69-й по 77-ю.

Все началось с великолепной атаки “шмелей“, которая завершилась дебютным голом Эрлинга Холанда в Лиге чемпионов за дортмундцев.

Но не успели хозяева поля толком порадоваться, как забили парижане - Неймар после паса Мбаппе отправил мяч в сетку, без шансов для Бюрке. Казалось бы, ПСЖ получил шанс как минимум завершить встречу вничью, а Неймар после такой блеклой игры порадовал фанатов взятием ворот, но удача была явно не на стороне гостей.

Спустя всего лишь 2 минуты Холанд забил свой второй мяч - невероятным ударом на подходе к штрафной Эрлинг отправил мяч точно под перекладину. Навас пытался справиться с этим пушечным ударом, но это было тщетно.

После дубля Холанд немного успокоился, и последние десять минут встречи прошли без особо ярких моментов, разве что запомнилась карточка Верратти, и только потому, что он теперь пропустит ответный матч.

Таким образом, первая встреча осталась за Боруссией. Ответный поединок состоится 11 марта в Париже на Стад де Пренс.

Боруссия Д - ПСЖ - 2:1

Голы: Холанд, 69, 77 – Неймар, 75

Боруссия Д: Бюрки - Пищек, Хуммельс, Загаду - Хакими, Джан, Витсель, Геррейру - Санчо (Шмельцер, 90), Холанд, Азар (Рейна, 67).

ПСЖ: Навас - Менье, Кимпембе, Силва, Кюрзава - Верратти, Маркиньос, Гуйе - Ди Мария (Сарабия, 77), Мбаппе, Неймар.

Предупреждения: Витсель - Гуйе, Неймар, Менье, Верратти