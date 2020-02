Холанд забил невероятный гол в матче с ПСЖ

В рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов Боруссия Дортмунд принимала ПСЖ (2:1).

Счет в матче был открыл во втором тайме. Холанд отметился дебютным голом за немецкий клуб в Лиге чемпионов.

Спустя некоторое время Холанд забил второй. На 77-й минуте матче Эрлинг отличился невероятным голом. Норвежец нанес пушечный удар за пределов штрафной так, что мяч с характерным звуком отскочил от сетки в поле.

Вашему вниманию пушечный гол Холанда:

Отметим, что норвежцу понадобилась семь матчей, чтобы забить десять голов. Это быстрее на четыре поединка, чем когда-либо в истории турнира.

10 – Erling Haaland has scored 10 Champions League goals in just seven appearances, reaching the tally four games quicker than any other player in the competition’s history. Ridiculous. pic.twitter.com/OPXGPjl7MG