Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ливерпуль впервые пропустил за 5 матчей

Комментариев: 0
"Матрасники" прервали сухую серию "красных".
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

В рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов Ливерпуль на выезде встречался с Атлетико Мадрид.

“Матрасники“ на 4-й минуте открыли счет в матче. Автором гола стал Сауль Ньигес. Отметим, что испанец стал первым, кто забил в Лиге чемпионов в 2020 году.

Сауль прервал “сухую“ серию команды Ливерпуля, которая длилась 379 минут. В последний раз “красные“ пропускали в матче Кубка Англии против Шрусбери (2:2).

После этого “мерсисайдцы“ провели четыре матча всухую -  Вест Хэм (2:0), Саутгемптон (4:0), Шрусбери (1:0) и Норвич (1:0).

Поделись:
Теги: Атлетико Мадрид, Ливерпуль, Лига чемпионов, АПЛ, фубол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь