Ливерпуль впервые пропустил за 5 матчей

"Матрасники" прервали сухую серию "красных".

В рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов Ливерпуль на выезде встречался с Атлетико Мадрид.

“Матрасники“ на 4-й минуте открыли счет в матче. Автором гола стал Сауль Ньигес. Отметим, что испанец стал первым, кто забил в Лиге чемпионов в 2020 году.

Сауль прервал “сухую“ серию команды Ливерпуля, которая длилась 379 минут. В последний раз “красные“ пропускали в матче Кубка Англии против Шрусбери (2:2).

После этого “мерсисайдцы“ провели четыре матча всухую - Вест Хэм (2:0), Саутгемптон (4:0), Шрусбери (1:0) и Норвич (1:0).