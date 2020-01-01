Холанд вошел в историю Лиги чемпионов
Норвежец вписал свое имя в историю турнира.
Футболист дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд вышел в стартовом составе команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.
Норвежский футболист стал первым футболистом в истории, который сыграл в одном розыгрыше ЛЧ за два разных клуба. Напомним, что в первой половине сезона Холанд выступал за австрийский РБ Зальцбург.
На групповом этапе Холанд провел шесть матчей за австрийский клуб, в которых сумел забить восемь мячей.
Отметим, что в матче против ПСЖ норвежец отметился дублем. Второй гол Холанда стал невероятным, который позволил нападающему установить несколько рекордов.
Ранее сообщалось, что Холанд установил новый рекорд результативности за Боруссию.
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