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Холанд вошел в историю Лиги чемпионов

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Норвежец вписал свое имя в историю турнира.
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд
Getty Images

Футболист дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд вышел в стартовом составе команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Норвежский футболист стал первым футболистом в истории, который сыграл в одном розыгрыше ЛЧ за два разных клуба. Напомним, что в первой половине сезона Холанд выступал за австрийский РБ Зальцбург.

На групповом этапе Холанд провел шесть матчей за австрийский клуб, в которых сумел забить восемь мячей.

Отметим, что в матче против ПСЖ норвежец отметился дублем. Второй гол Холанда стал невероятным, который позволил нападающему установить несколько рекордов.

Ранее сообщалось, что Холанд установил новый рекорд результативности за Боруссию.

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Теги: Эрлинг Холанд, Боруссия Дортмунд, Лига чемпионов, футбол, рекорд
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