Холанд вошел в историю Лиги чемпионов

Норвежец вписал свое имя в историю турнира.

Футболист дортмундской Боруссии Эрлинг Холанд вышел в стартовом составе команды на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Норвежский футболист стал первым футболистом в истории, который сыграл в одном розыгрыше ЛЧ за два разных клуба. Напомним, что в первой половине сезона Холанд выступал за австрийский РБ Зальцбург.

На групповом этапе Холанд провел шесть матчей за австрийский клуб, в которых сумел забить восемь мячей.

Отметим, что в матче против ПСЖ норвежец отметился дублем. Второй гол Холанда стал невероятным, который позволил нападающему установить несколько рекордов.

Ранее сообщалось, что Холанд установил новый рекорд результативности за Боруссию.