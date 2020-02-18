Сервис OLL.TV перестал работать у части пользователей во время матчей ЛЧ
Сервис OLL.TV, который транслирует матчи плей-офф Лиги чемпионов, испытывает проблемы с показом трансляций поединков.
Пользователи, которые оформили платную подписку, получают трансляцию с постоянными перебоями.
Отмечается, что проблемы появились с самого начала матча в телевизионной трансляции, мобильном приложении и в показе через сайт. Сервис не работает вообще или работает с постоянными перебоями.
Клиенты на официальной страницы в Facebook жестко критикуют сервис:
“Такое у****ного отношения к клиентам, еще нужно поискать“.
“Каждый раз, продлевая подписку, думаю, что изменится к лучшему отношение к клиенту. А по факту, как считали нас быдлом , так ничего и не изменилось. Только рожи стали довольнее“.
“Украинский бизнес - это когда платишь и ищешь пиратские трансляции“.
Отметим, что администраторы сайта ответили некоторым клиентам с просьбой написать в личные сообщения.
Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция матча Атлетико - Ливерпуль и Боруссия Дортмунд - ПСЖ.
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