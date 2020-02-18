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Болельщики Атлетико устроили огненное шоу возле стадиона команды

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Фанаты красочно встретили футболистов возле стадиона.

Болельщики Атлетико Мадрид
Болельщики Атлетико Мадрид
Getty Images

В рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов Атлетико Мадрид дома принимает Ливерпуль.

Болельщики испанского клуба устроили яркое шоу на подъезде к стадиону Ванда Метрополитано. Кроме этого, фанаты пели песни в честь клуба.

Отметим, что вокруг автобуса Атлетико было огромное количество полицейских.

Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция поединка Атлетико - Ливерпуль.

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Теги: Атлетико Мадрид, Ливерпуль, видео, Лига чемпионов
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