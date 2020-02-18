Болельщики Атлетико устроили огненное шоу возле стадиона команды
Фанаты красочно встретили футболистов возле стадиона.
В рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов Атлетико Мадрид дома принимает Ливерпуль.
Болельщики испанского клуба устроили яркое шоу на подъезде к стадиону Ванда Метрополитано. Кроме этого, фанаты пели песни в честь клуба.
Отметим, что вокруг автобуса Атлетико было огромное количество полицейских.
Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция поединка Атлетико - Ливерпуль.
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