Болельщики Атлетико устроили огненное шоу возле стадиона команды

Фанаты красочно встретили футболистов возле стадиона.

Болельщики Атлетико Мадрид Getty Images

В рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов Атлетико Мадрид дома принимает Ливерпуль.

Болельщики испанского клуба устроили яркое шоу на подъезде к стадиону Ванда Метрополитано. Кроме этого, фанаты пели песни в честь клуба.

Отметим, что вокруг автобуса Атлетико было огромное количество полицейских.

Напомним, что на нашем сайте доступна онлайн трансляция поединка Атлетико - Ливерпуль.