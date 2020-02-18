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Аталанта - Валенсия: прогноз и ставки букмекеров на матч Лиги чемпионов

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Аталанта примет Валенсию в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.
Аталанта - Валенсия: прогноз букмекеров
Аталанта - Валенсия: прогноз букмекеров
Getty Images

В среду, 19 февраля, Аталанта примет Валенсию в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок состоится в Милане на стадионе Джузеппе Меацца (Сан-Сиро).

Между собой команды играли только один раз, и победу одержал итальянский клуб. Что касается предстоящего матча, то букмекеры отдают предпочтение Аталанте.

Так, в компании Parimatсh принимают ставки на победу Аталанты с коэффициентом 1.71, в то время как на гостей можно поставить с коэффициентом 5.00. Ничью здесь оценили в 4.00.

Схожего мнения придерживаются и букмекеры из William Hill. Победу клуба из Бергамо здесь оценили в 1.70, а на триумф “летучих мышей“ принимают ставки с коэффициентом 4.75. Ничейный результат здесь оценили в 4.00.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Аталанты - 1.66, победа Валенсии - 5.00, ничья - 4.00.

Напомним, матч Аталанта - Валенсия состоится в среду, 19 февраля, в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: Аталанта, Валенсия, Лига Чемпионов, букмекеры, ставки букмекеров, прогноз букмекеров, ставки на спорт, футбол
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