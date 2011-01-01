Донбасс Арена - в топ-25 лучших стадионов в истории ЛЧ

FourFourTwo составил рейтинг лучших стадионов Лиги чемпионов.

Журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших 25 стадионов в истории Лиги чемпионов.

Первое место занял стадион Боруссии Дортмунд - Сигнал Идуна Парк. На второй позиции расположился стадион Ливерпуя - Энфилд. Тройку лидеров замыкает Камп Ноу, на котором играет Барселона.

В рейтинг вошел стадион Шахтера - Донбасс Арена. В рейтинге арена расположилась на 23 месте. Последний матч в Лиге чемпионов на стадионе прошел 27 ноября 2013-го года. В том матче “горняки“ разгромили Реал Сосьедад (4:0).

Отметим, что рейтинг составлялся на основе архитектуры, атмосферы и матчей, которые проходили на арене.

Топ-10 лучших стадионов по версии FourFourTwo:

1. Сигнал Идуна Парк (Боруссия» Дортмунд)

2. Энфилд (Ливерпуль)

3. Камп Ноу (Барселона)

4. Селтик Парк (Селтик)

5. Сантьяго Бернабеу (Реал)

6. Али Сами Ен (быв. стадион Галатасарая. Разрушен в 2011 году)

7. Айброкс (Рейнджерс)

8. Олд Траффорд (Манчестер Юнайтед)

9. Альянц Арена (Бавария)

10. Сан Сиро (Милан/Интер)

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