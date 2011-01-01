Донбасс Арена - в топ-25 лучших стадионов в истории ЛЧ
Журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг лучших 25 стадионов в истории Лиги чемпионов.
Первое место занял стадион Боруссии Дортмунд - Сигнал Идуна Парк. На второй позиции расположился стадион Ливерпуя - Энфилд. Тройку лидеров замыкает Камп Ноу, на котором играет Барселона.
В рейтинг вошел стадион Шахтера - Донбасс Арена. В рейтинге арена расположилась на 23 месте. Последний матч в Лиге чемпионов на стадионе прошел 27 ноября 2013-го года. В том матче “горняки“ разгромили Реал Сосьедад (4:0).
Отметим, что рейтинг составлялся на основе архитектуры, атмосферы и матчей, которые проходили на арене.
Топ-10 лучших стадионов по версии FourFourTwo:
1. Сигнал Идуна Парк (Боруссия» Дортмунд)
2. Энфилд (Ливерпуль)
3. Камп Ноу (Барселона)
4. Селтик Парк (Селтик)
5. Сантьяго Бернабеу (Реал)
6. Али Сами Ен (быв. стадион Галатасарая. Разрушен в 2011 году)
7. Айброкс (Рейнджерс)
8. Олд Траффорд (Манчестер Юнайтед)
9. Альянц Арена (Бавария)
10. Сан Сиро (Милан/Интер)
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