Фелиш: Ливерпуль - самая сложная команда, с которой можно встретится в ЛЧ
Португалец отметил, что "красные" находятся в отличной форме.
Нападающий Атлетико Жоау Фелиш прокомментировал предстоящее противостояние с Ливерпулем в 1/8 финала Лиги чемпионов.
“Дуэль с Ливерпулем будет очень сложной. Возможно, это самая сложная команда, с которой можно встретится на турнире.
Ливерпуль находится в прекрасной форме, они защищают титул чемпиона, будет непросто, как и в любом другом матче Лиги чемпионов. Но против Ливерпуля, который выступает очень хорошо, будет еще сложнее“, - цитирует футболиста Goal.
Отметим, что вервый матч между Атлетико и Ливерпулем состоится 18 февраля в Мадриде (Испания).
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