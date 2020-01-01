Фелиш: Ливерпуль - самая сложная команда, с которой можно встретится в ЛЧ

Португалец отметил, что "красные" находятся в отличной форме.

Нападающий Атлетико Жоау Фелиш прокомментировал предстоящее противостояние с Ливерпулем в 1/8 финала Лиги чемпионов.

“Дуэль с Ливерпулем будет очень сложной. Возможно, это самая сложная команда, с которой можно встретится на турнире.

Ливерпуль находится в прекрасной форме, они защищают титул чемпиона, будет непросто, как и в любом другом матче Лиги чемпионов. Но против Ливерпуля, который выступает очень хорошо, будет еще сложнее“, - цитирует футболиста Goal.

Отметим, что вервый матч между Атлетико и Ливерпулем состоится 18 февраля в Мадриде (Испания).