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Фелиш: Ливерпуль - самая сложная команда, с которой можно встретится в ЛЧ

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Португалец отметил, что "красные" находятся в отличной форме.
Жоау Фелиш
Жоау Фелиш
Getty Images

Нападающий Атлетико Жоау Фелиш прокомментировал предстоящее противостояние с Ливерпулем в 1/8 финала Лиги чемпионов.

“Дуэль с Ливерпулем будет очень сложной. Возможно, это самая сложная команда, с которой можно встретится на турнире.

Ливерпуль находится в прекрасной форме, они защищают титул чемпиона, будет непросто, как и в любом другом матче Лиги чемпионов. Но против Ливерпуля, который выступает очень хорошо, будет еще сложнее“, - цитирует футболиста Goal.

Отметим, что вервый матч между Атлетико и Ливерпулем состоится 18 февраля в Мадриде (Испания).

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Теги: футбол, Ливерпуль, Атлетико, Лига чемпионов, Жоау Фелиш
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