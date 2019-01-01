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Гвардиола: Если Азар не играет хорошо, то в Реале что-то не так

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Специалист считает, то Эден Азар - игрок мирового уровня.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о полузащитнике мадридского Реала Эдене Азаре.

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"Если Азар не играет хорошо, то это значит, что в Реале что-то не так. Азар по-настоящему хороший футболист. Он не топ-игрок, она - на один уровень выше.

То, как он играл в Англии - это мировой уровень. Однако ни для кого не секрет, что любому игроку сначала нужно адаптироваться в команде", - приводит слова Гвардиолы Goal.com.

Отметим, что в 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити предстоит сыграть против Реала. С расписанием всех матчей этой стадии турнира можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что игроки Манчестер Сити выразили Хосепу Гвардиоле свое недовольство.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Эден Азар, Реал, Реал Мадрид, Лига Чемпионов, футбол
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