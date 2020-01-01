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Форвард Атлетико рискует пропустить матч против Ливерпуля

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Альваро Мората получил мышечную травму и может пропустить важные для своей команды поединки.
Альваро Мората
Альваро Мората
Getty Images

Нападающий мадридского Атлетико Альваро Мората получил травму в матче против Реала в рамках чемпионата Испании.

Как сообщает пресс-служба "матрасников", у 27-летнего футболиста диагностировали мышечную травму на правой ноге, в связи с чем он точно пропустит матч против Гранады в Ла Лиге, запланированный на 8 февраля.

Однако, по информации AS, Мората также рискует пропустить игру в чемпионате Испании против Валенсии 15 февраля и первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Ливерпуля, который состоится 18 февраля.

Напомним, Атлетико уступил Реалу в мадридском дерби. Вашему вниманию видео гола и обзор этого поединка.

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Теги: Альваро Мората, Атлетико, Атлетико Мадрид, Ливерпуль, Лига Чемпионов, футбол
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