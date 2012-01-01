Переключиться на мобильную версию
Тренды:

УЕФА может исключить Манчестер Сити из Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Клуб подозревается в нарушении правил финансового Fair play.
Манчестер Сити
Манчестер Сити
Getty Images

Манчестер Сити может быть исключен из Лиги чемпионов, об этом сообщает The Guardian.

Читай также: Гвардиола предложил ликвидировать некоторые турниры в Англии

По информации источника, “горожане“ могут покинуть турнир из-за нарушения правил финансового Fair play (FFP).

Сообщается, что руководство английского клуба предоставило недостоверную информацию в финансовых отчетах за 2012 и 2013 года.

Отмечается, что убытки клуба могли составить 180 миллионов евро, при разрешенных 45 миллионов евро.

Руководство Манчестер Сити отрицает свою вину и в случае наказания подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

Поделись:
Теги: Манчестер Сити, Лига чемпионов, УЕФА, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь