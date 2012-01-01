УЕФА может исключить Манчестер Сити из Лиги чемпионов

Клуб подозревается в нарушении правил финансового Fair play.

Манчестер Сити может быть исключен из Лиги чемпионов, об этом сообщает The Guardian.

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По информации источника, “горожане“ могут покинуть турнир из-за нарушения правил финансового Fair play (FFP).

Сообщается, что руководство английского клуба предоставило недостоверную информацию в финансовых отчетах за 2012 и 2013 года.

Отмечается, что убытки клуба могли составить 180 миллионов евро, при разрешенных 45 миллионов евро.

Руководство Манчестер Сити отрицает свою вину и в случае наказания подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.