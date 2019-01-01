УЕФА изменил схему символической сборной 2019 года, чтобы включить Роналду в команду

Союз использовал непопулярную схему 4-2-4, чтобы форвард Ювентуса смог попасть в символическую сборную 2019 года.

УЕФА в последний момент принял решение поменять схему команды года с 4-3-3 на 4-2-4, и для этого у союза был необычный повод.

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По информации Daily Mail, схема команды была изменена для того, чтобы нападающий Ювентуса Криштиану Роналду попал в символическую сборную. 34-летний португалец занял только 4-е место в голосовании болельщиков, и по схеме 4-3-3 он бы не попал в сборную года.

Из-за изменения схемы из команды года исключили одного полузащитника, предположительно это был Н'Голо Канте из Челси.

Отметим, что в голосовании Роналду уступил Лионелю Месси (Барселона), Садьо Мане (Ливерпуль) и Роберту Левандовски (Бавария).

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду является лучшим ассистентом в истории Лиги чемпионов.