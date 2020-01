Стала известна символическая сборная 2019 года по версии УЕФА

Официальный сайт УЕФА представил символическую сборную футболистов 2019 года.

Команда была сформирована по итогам голосования болельщиков на официальном сайте организации.

Символическая сборная года УЕФА:

Вратарь: Алиссон (Ливерпуль);

Защитники: Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль), Маттейс де Лигт (Аякс / Ювентус), , Вирджил ван Дейк( Ливерпуль), Эндрю Робертсон (Ливерпуль);

Полузащитники: Френки де Йонг (Аякс / Барселона), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити),

Нападающие: Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Ювентус), Садьо Мане (Ливерпуль), Роберт Левандовски (Бавария).

🎇 #TeamOfTheYear 2019 revealed! 🎇



More than 2 million votes were cast - thanks for taking part! 🙌