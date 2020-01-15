Стала известна символическая сборная 2019 года по версии УЕФА

В голосование приняло участие более двух миллионов людей.

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Официальный сайт УЕФА представил символическую сборную футболистов 2019 года. Команда была сформирована по итогам голосования болельщиков на официальном сайте организации. Символическая сборная года УЕФА: Вратарь: Алиссон (Ливерпуль); Защитники: Трент Александер-Арнолд (Ливерпуль), Маттейс де Лигт (Аякс / Ювентус), , Вирджил ван Дейк( Ливерпуль), Эндрю Робертсон (Ливерпуль); Полузащитники: Френки де Йонг (Аякс / Барселона), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Нападающие: Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Ювентус), Садьо Мане (Ливерпуль), Роберт Левандовски (Бавария). 🎇 #TeamOfTheYear 2019 revealed! 🎇



More than 2 million votes were cast - thanks for taking part! 🙌 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 15, 2020 Отметим, что семь игроков из состава впервые попали в символическую сборную. Напомним, что ранее стала известна символическая сборная открытий в Лиге чемпионов.

Дима Данец