Роналду является лучшим ассистентом в истории Лиги чемпионов

На счету португальца 40 результативных передач.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду возглавляет рейтинг по количеству ассистов за все время существования Лиги чемпионов по данным официального сайта УЕФА.

Португалец отдал 40 голевых передач. На втором месте находится форвард Барселоны Лионель Месси, у которого 35 ассистов. Тройку замыкает легендарный полузащитник Манчестер Юнайтед Райан Гиггз - 31 голевой пас.

Ранее сообщалось, что Роналду вышел на первое место по числу еврокубковых матчей среди полевых игроков.