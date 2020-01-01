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Роналду является лучшим ассистентом в истории Лиги чемпионов

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На счету португальца 40 результативных передач.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду возглавляет рейтинг по количеству ассистов за все время существования Лиги чемпионов по данным официального сайта УЕФА.

Португалец отдал 40 голевых передач. На втором месте находится форвард Барселоны Лионель Месси, у которого 35 ассистов. Тройку замыкает легендарный полузащитник Манчестер Юнайтед Райан Гиггз - 31 голевой пас.

Ранее сообщалось, что Роналду вышел на первое место по числу еврокубковых матчей среди полевых игроков.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Криштиану Роналду
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