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Стала известна символическая сборная открытий в Лиге чемпионов

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Игроки, которые завоевали внимание общественности.
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов
Getty Images

Официальный сайт УЕФА составил символическую сборную футболистов, который стали открытиями в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

В сборную попали игроки до 24 лет, которые ранее либо не выступали в данном турнире, либо практически не имели игровой практики в прошлых сезонах.

Символическая сборная открытий:

Вратарь: Алекс Мерет (Наполи);

Защитники: Ашраф Хакими (Боруссия Д), Бенжамен Павар (Бавария), Дайо Упамекано (Лейпциг), Ренан Лоди (Атлетико);

Полузащитники: Сандер Берге (Генк), Кай Хаверц (Байер), Дани Ольмо (Динамо Загреб);

Нападающие: Родриго (Реал), Эрлинг Холанд (Зальцбург / Боруссия Д), Лаутаро Мартинес (Интер).

Отметим, что ранее УЕФА опубликовал список клубов, которые лучше всего проявили себя в Лиги чемпионов за всю историю.

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Теги: Лига чемпионов, символическая сборная, Лига чемпионов, футбол, состав
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