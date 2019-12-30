Стала известна символическая сборная открытий в Лиге чемпионов
Официальный сайт УЕФА составил символическую сборную футболистов, который стали открытиями в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
В сборную попали игроки до 24 лет, которые ранее либо не выступали в данном турнире, либо практически не имели игровой практики в прошлых сезонах.
Символическая сборная открытий:
Вратарь: Алекс Мерет (Наполи);
Защитники: Ашраф Хакими (Боруссия Д), Бенжамен Павар (Бавария), Дайо Упамекано (Лейпциг), Ренан Лоди (Атлетико);
Полузащитники: Сандер Берге (Генк), Кай Хаверц (Байер), Дани Ольмо (Динамо Загреб);
Нападающие: Родриго (Реал), Эрлинг Холанд (Зальцбург / Боруссия Д), Лаутаро Мартинес (Интер).
💫 #UCL breakthrough team of 2019 💫— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 30, 2019
Standout player here is __________
Отметим, что ранее УЕФА опубликовал список клубов, которые лучше всего проявили себя в Лиги чемпионов за всю историю.
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