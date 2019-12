Стала известна символическая сборная открытий в Лиге чемпионов

Официальный сайт УЕФА составил символическую сборную футболистов, который стали открытиями в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

В сборную попали игроки до 24 лет, которые ранее либо не выступали в данном турнире, либо практически не имели игровой практики в прошлых сезонах.

Символическая сборная открытий:

Вратарь: Алекс Мерет (Наполи);

Защитники: Ашраф Хакими (Боруссия Д), Бенжамен Павар (Бавария), Дайо Упамекано (Лейпциг), Ренан Лоди (Атлетико);

Полузащитники: Сандер Берге (Генк), Кай Хаверц (Байер), Дани Ольмо (Динамо Загреб);

Нападающие: Родриго (Реал), Эрлинг Холанд (Зальцбург / Боруссия Д), Лаутаро Мартинес (Интер).

