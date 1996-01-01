Дешам: Роналду - настоящий профессионал, который может решить исход противостояния

Француз надеется, что Ювентусу удастся одержать победу в Лиге чемпионов.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил перспективы Ювентуса в Лиге чемпионов и отметил нападающего Криштиану Роналду.

“Как и другие команды, они выступают в Лиге чемпионов с целью ее выиграть. Это разумная цель, но только один клуб может стать чемпионом.

Эта цель стоит перед Ювентусом на протяжении многих лет, и я надеюсь, что он ее достигнет. У туринцев нет проблем с качеством, но в ЛЧ выступают и другие сильные команды, так что посмотрим.

Роналду - настоящий профессионал и решительный игрок. Да, он не двигается так много, как лет пять тому назад, но сейчас он делает это лучше.

Когда в вашей команде такой футболист, вы знаете, что он способен в любой момент решить исход противостояния“, - цитирует французского специалиста Football-Italia.

Напомним, Дешам играл за Ювентус с 1994 по 1999 год и в 1996 году выиграл с ним Лигу чемпионов.