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Динамо - лучший украинский клуб в Лиге чемпионов по версии УЕФА

Комментариев: 2
Киевский клуб попал в топ-15 лучших клубов Лиги чемпионов.
ФК Динамо
ФК Динамо
Getty Images

УЕФА на официальном сайте опубликовал сводную таблицу Лиги чемпионов за всю историю с 1955 по 2019 год.

Команды оценивались по результатам всех матчей, которые были сыграны в турнире за все года существования. УЕФА составлял рейтинг по такой системе: каждая победа - 2 очка, каждая ничья - 1 очко.

Первое место занял мадридский Реал (600 очко), который 13 раз одерживал победу в турнире. На второй строчке расположилась Бавария (474 очков), а третьей в рейтинге стала Барселона (446).

Отметим, что в рейтинге присутствуют 6 украинских команд. Среди них лучшим клубом является Динамо Киев, который имеет в активе 246 очков. Донецкий Шахтер - 32-й (132 очка).

Топ-12 рейтинга:

1. Реал (Испания) – 600 очков
2. Бавария (Германия) – 474
3. Барселона (Испания) – 446
4. Манчестер Юнайтед (Англия) – 374
5. Ювентус (Италия) – 349
6. Милан (Италия) – 314
7. Ливерпуль (Англия) – 289
8. Бенфика (Португалия) – 287
9. Порту (Португалия) – 277
10. Аякс (Нидерланды) – 266
11. Динамо (Украина) – 246
12. Арсенал (Англия) – 245

...32. Шахтер – 132
...173. Днепр – 14
...282. Заря – 5
...333. Металлист – 3
...344. Таврия – 3

Напомним, что Украина завершила год на 24 месте в рейтинге ФИФА.

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Теги: Лига чемпионов, Динамо Киев, Шахтер Донецк, Реал Мадрид, Бавария Мюнхен, Барселона, футбол, рейтинг
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Комментариев (2)
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trgvm1    23.12.2019, 14:52
Оценка:  0
trgvm1
ИНТЕРЕСНО КРОТІ ВІ ГДЕ ЧЕ НЕ СРЕТЕ ОТ ЗЛОСТИ СЕПАРІ СРАННІЕ
stralex    23.12.2019, 14:52
Оценка:  0
stralex
где кроты? где? ))
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