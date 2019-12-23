Динамо - лучший украинский клуб в Лиге чемпионов по версии УЕФА

Киевский клуб попал в топ-15 лучших клубов Лиги чемпионов.

УЕФА на официальном сайте опубликовал сводную таблицу Лиги чемпионов за всю историю с 1955 по 2019 год.

Команды оценивались по результатам всех матчей, которые были сыграны в турнире за все года существования. УЕФА составлял рейтинг по такой системе: каждая победа - 2 очка, каждая ничья - 1 очко.

Первое место занял мадридский Реал (600 очко), который 13 раз одерживал победу в турнире. На второй строчке расположилась Бавария (474 очков), а третьей в рейтинге стала Барселона (446).

Отметим, что в рейтинге присутствуют 6 украинских команд. Среди них лучшим клубом является Динамо Киев, который имеет в активе 246 очков. Донецкий Шахтер - 32-й (132 очка).

Топ-12 рейтинга:

1. Реал (Испания) – 600 очков

2. Бавария (Германия) – 474

3. Барселона (Испания) – 446

4. Манчестер Юнайтед (Англия) – 374

5. Ювентус (Италия) – 349

6. Милан (Италия) – 314

7. Ливерпуль (Англия) – 289

8. Бенфика (Португалия) – 287

9. Порту (Португалия) – 277

10. Аякс (Нидерланды) – 266

11. Динамо (Украина) – 246

12. Арсенал (Англия) – 245

...32. Шахтер – 132

...173. Днепр – 14

...282. Заря – 5

...333. Металлист – 3

...344. Таврия – 3

Напомним, что Украина завершила год на 24 месте в рейтинге ФИФА.