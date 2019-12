Забитцер - автор лучшего гола группового этапа Лиги чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между РБ Лейпциогом и Зенитом был забит лучший гол, об этом сообщает Twitter Лиги чемпионов.

Немецкий клуб одержал волевую победу над питерским клубом (2:1). Второй гол забил Марсель Забитцер, который невероятным крученным ударом поразил дальнюю девятку вратаря российского клуба.

RESULT of the Goal of the Group Stage vote:

1) Marcel Sabitzer, @RBLeipzig_EN 🥇

2) @LuisSuarez9, @FCBarcelona 🥈

3) @douglascosta, @juventusfcen 🥉

4) Lautaro Martínez, @Inter_en



Your favourite?#UCL | @NissanFootball https://t.co/O0oMnADhOw pic.twitter.com/KEYwqhDvoy