Забитцер - автор лучшего гола группового этапа Лиги чемпионов
В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между РБ Лейпциогом и Зенитом был забит лучший гол, об этом сообщает Twitter Лиги чемпионов.
Немецкий клуб одержал волевую победу над питерским клубом (2:1). Второй гол забил Марсель Забитцер, который невероятным крученным ударом поразил дальнюю девятку вратаря российского клуба.
RESULT of the Goal of the Group Stage vote:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 20, 2019
1) Marcel Sabitzer, @RBLeipzig_EN 🥇
2) @LuisSuarez9, @FCBarcelona 🥈
3) @douglascosta, @juventusfcen 🥉
4) Lautaro Martínez, @Inter_en
Your favourite?#UCL | @NissanFootball https://t.co/O0oMnADhOw pic.twitter.com/KEYwqhDvoy
Отметим, что второе место занял Луис Суарес (Барселона), который забил Интеру. Третье место отдано Дугласу Косте (Ювентус), забивший в ворота Локомотива. Замыкает четвертку Лутаро Мартинес, со своим голом в ворота Славии Прага.
Полная версия правил