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Забитцер - автор лучшего гола группового этапа Лиги чемпионов

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Игрок Лейпцига забил невероятный гол.
Марсел Забитцер
Марсел Забитцер
Getty Images

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между РБ Лейпциогом и Зенитом был забит лучший гол, об этом сообщает Twitter Лиги чемпионов.

Немецкий клуб одержал волевую победу над питерским клубом (2:1). Второй гол забил Марсель Забитцер, который невероятным крученным ударом поразил дальнюю девятку вратаря российского клуба.

Отметим, что второе место занял Луис Суарес (Барселона), который забил Интеру. Третье место отдано Дугласу Косте (Ювентус), забивший в ворота Локомотива. Замыкает четвертку Лутаро Мартинес, со своим голом в ворота Славии Прага.

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Теги: Марсель Забитцер, РБ Лейпциг, Лига чемпионов, лучший гол, достижение, награда
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