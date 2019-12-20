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Яя Туре: Это позор, когда Золотой мяч получает игрок, не выигравший Лигу чемпионов

Комментариев: 2
По мнению экс-игрока Барселоны, этот трофей заслужил Садио Мане.
Яя Туре
Яя Туре
Getty Images

Известный 36-летний футболист Яя Туре считает, что лидер Барселоны Лионель Месси незаслуженно получил свой шестой Золотой мяч.

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"Золотой мяч должен был получить Садто Мане, я не вижу сейчас лучшего футболиста в Африке, чем он. Вы вообще видели, что он творил в прошлом сезоне? Сколько мячей забил? Чего достиг вместе с Ливерпулем?

Я считаю, что это позор, когда Золотой мяч получает игрок, который со своей командой не выиграл Лигу чемпионов", - приводит слова Яя Туре Goal.

Отметим, что в голосовании за Золотой мяч Мане занял четвертое место, уступив помимо Месси своему партнеру по команде Вирджилу ван Дейку и форварду Ювентуса Криштиану Роналду.

Ранее Яя Туре рассказал, что его сын не играет в футбол из-за расизма.

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Теги: Яя Туре, Лига Чемпионов, Золотой мяч, Лионель Месси, Садио Мане, футбол
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.12.2019, 12:30
Оценка:  0
гость
20.12.2019 .12 00. может и так. но меси точно также не заслужил в этом году. за что?
thebestdraw    20.12.2019, 12:00
Оценка:  +2
thebestdraw
причем тут твоя лига чемпионов к лучшему игроку года? твой мане за свою ЛЧ получил медали и кубок.
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