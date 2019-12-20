Яя Туре: Это позор, когда Золотой мяч получает игрок, не выигравший Лигу чемпионов
Известный 36-летний футболист Яя Туре считает, что лидер Барселоны Лионель Месси незаслуженно получил свой шестой Золотой мяч.
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"Золотой мяч должен был получить Садто Мане, я не вижу сейчас лучшего футболиста в Африке, чем он. Вы вообще видели, что он творил в прошлом сезоне? Сколько мячей забил? Чего достиг вместе с Ливерпулем?
Я считаю, что это позор, когда Золотой мяч получает игрок, который со своей командой не выиграл Лигу чемпионов", - приводит слова Яя Туре Goal.
Отметим, что в голосовании за Золотой мяч Мане занял четвертое место, уступив помимо Месси своему партнеру по команде Вирджилу ван Дейку и форварду Ювентуса Криштиану Роналду.
Ранее Яя Туре рассказал, что его сын не играет в футбол из-за расизма.
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