Малиновский: Не было желания играть против Шахтера

Украинец не хотел играть против клуба, который его воспитал.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал победу над Шахтером (3:0) в Лиги чемпионов.

“Мы играли против моей родной командой. Я выступал в Шахтере с 12 до 19 лет. Считаю, что это большая команда, лучший клуб Украины, всегда переживаю за них.

Безусловно, я не хотел играть против Шахтера в Лиге чемпионов, но таков был жребий.

Счастлив, что мы завоевали эту путевку с Аталантой в плей-офф ЛЧ, написали новую страничку в истории клуба“, - рассказал Малиновский в интервью для Youtube-канал Аталанты.

Ранее стало известно с кем Аталанта проведет матч в 1/8 Лиги чемпионов.