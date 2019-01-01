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Малиновский: Не было желания играть против Шахтера

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Украинец не хотел играть против клуба, который его воспитал.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
Getty Images

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал победу над Шахтером (3:0) в Лиги чемпионов.

“Мы играли против моей родной командой. Я выступал в Шахтере с 12 до 19 лет. Считаю, что это большая команда, лучший клуб Украины, всегда переживаю за них.

Безусловно, я не хотел играть против Шахтера в Лиге чемпионов, но таков был жребий. 

Счастлив, что мы завоевали эту путевку с Аталантой в плей-офф ЛЧ, написали новую страничку в истории клуба“, - рассказал Малиновский в интервью для Youtube-канал Аталанты.

Ранее стало известно с кем Аталанта проведет матч в 1/8 Лиги чемпионов.

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Теги: Руслан Малиновский, Аталанта, Шахтер Донецк, футбол, Лига чемпионов
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