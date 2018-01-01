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Сарри: В 1/8 Лиги чемпионов опасался встретится с Реалом

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Итальянский специалист считает, что сейчас нет смысла обсуждать своего соперника.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда встретится с французским Лионом.

“Сейчас нет смысла говорить о матча с Лионом. До него еще аж 70 дней. Впереди также зимнее трансферное окно и около 15 поединков. Нет смысла говорить обсуждать оппонентов сейчас, ведь ситуация может измениться.

Кого я считал самым опасным соперником? Если честно, мы опасались встречи с Реалом. Все остальные варианты были рабочими. Впрочем, в 1/8 финала Лиги чемпионов всегда непростые соперники“, - приводит слова Сарри Mundo Deportivo. 

Ознакомьтесь также с расписанием 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Маурицио Сарри, Ювентус, Лион, Реал
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