Сарри: В 1/8 Лиги чемпионов опасался встретится с Реалом

Итальянский специалист считает, что сейчас нет смысла обсуждать своего соперника.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда встретится с французским Лионом.

“Сейчас нет смысла говорить о матча с Лионом. До него еще аж 70 дней. Впереди также зимнее трансферное окно и около 15 поединков. Нет смысла говорить обсуждать оппонентов сейчас, ведь ситуация может измениться.

Кого я считал самым опасным соперником? Если честно, мы опасались встречи с Реалом. Все остальные варианты были рабочими. Впрочем, в 1/8 финала Лиги чемпионов всегда непростые соперники“, - приводит слова Сарри Mundo Deportivo.

Ознакомьтесь также с расписанием 1/8 финала Лиги чемпионов.