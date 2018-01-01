Гвардиола: Реал Мадрид - короли Лиги чемпионов
Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов, где “горожани“ проведут встречу против Реала.
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“Это особенный момент, ведь Зидан - один из лучших в своем деле. У меня была мечта сыграть с ним, но этого не произошло.
Я с ним мало общался, но у меня складывается впечатление, что он невероятный человек, я восхищаюсь им. Я буду рад снова увидеть его.
Мадрид - короли Лиги чемпионов. У нас впереди будет сложное испытание. Мы будем готовиться как можно лучше. В феврале мы сможем увидеть в какой форме будет Реал.
У низ больше опыта, чем у нас, но всегда хочется преуспеть в таком турнире. Для нас это невероятный опыт, уверен, что проведем два хороших матча“, - приводит слова Гвардиолы Marca.
Ранее сообщалось, что скауты Манчестер Сити просматривали игрока Шахтера.
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