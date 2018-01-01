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Гвардиола: Реал Мадрид - короли Лиги чемпионов

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Манчестер Сити ожидает сложных матчей против "сливочных".
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов, где “горожани“ проведут встречу против Реала.

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“Это особенный момент, ведь Зидан - один из лучших в своем деле. У меня была мечта сыграть с ним, но этого не произошло.

Я с ним мало общался, но у меня складывается впечатление, что он невероятный человек, я восхищаюсь им. Я буду рад снова увидеть его.

Мадрид - короли Лиги чемпионов. У нас впереди будет сложное испытание. Мы будем готовиться как можно лучше. В феврале мы сможем увидеть в какой форме будет Реал.

У низ больше опыта, чем у нас, но всегда хочется преуспеть в таком турнире. Для нас это невероятный опыт, уверен, что проведем два хороших матча“, - приводит слова Гвардиолы Marca.

Ранее сообщалось, что скауты Манчестер Сити просматривали игрока Шахтера.

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Теги: Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Зинедин Зидан, Реал Мадрид, Лига чемпионов, футбол
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