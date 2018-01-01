Облак: Уверен, что мы добьемся успеха в противостоянии с Ливерпулем

Вратарю "матрасников" нравится играть с топ-командами.

Голкипер Атлетико Ян Облак прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов, по итогам которой его команда встретится с Ливерпулем.

“У Ливерпуля прекрасная команда, и мне нравится играть с топ-клубами. Уверен, что мы добьемся успеха.

У нас нет обязательства пройти в четвертьфинал, но мы сами этого хотим, как и тренерский штаб с болельщиками“, - приводит слова Облака Marca.

Ознакомьтесь также с расписанием 1/8 финала Лиги чемпионов.