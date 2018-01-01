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Облак: Уверен, что мы добьемся успеха в противостоянии с Ливерпулем

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Вратарю "матрасников" нравится играть с топ-командами.
Ян Облак
Ян Облак
Getty Images

Голкипер Атлетико Ян Облак прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов, по итогам которой его команда встретится с Ливерпулем.

“У Ливерпуля прекрасная команда, и мне нравится играть с топ-клубами. Уверен, что мы добьемся успеха.

У нас нет обязательства пройти в четвертьфинал, но мы сами этого хотим, как и тренерский штаб с болельщиками“, - приводит слова Облака Marca.

Ознакомьтесь также с расписанием 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Атлетико, Ливерпуль, Ян Облак
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