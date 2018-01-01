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Стало известно, сколько заработал Шахтер за выступление в Лиге чемпионов

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За игру в групповом раунде "горняки" получили 44,2 млн евро.
Шахтер
Шахтер
Getty Images

Донецкий Шахтер вылетел из Лиги чемпионов, но продолжит свое выступление в Лиге Европы. Стало известно, насколько команда обогатила свой счет во время участия в групповом раунде турнира.

За выступление в Лиге чемпионов-2019/20 “горняки“ заработали 44,2 млн евро, сообщает SwissRamble.

Из них 15,25 млн -  это обязательная выплата за участие в групповом раунде турнира. 2,7 млн Шахтер получил за победу над Аталантой, еще столько же - за ничьи в матчах против загребского Динамо и Манчестер Сити.

Кроме того, 300 тысяч евро футболисты заработали в качестве бонусов. Еще 23,3 млн евро Шахтер получил за свою позицию в рейтинге коэффициентов УЕФА.

На данный момент рейтинг возглавляет Бавария, которая не потеряла ни одного очка на групповой стадии (81,5 млн евро), второе место занимает Барселона (80,8 млн), тройку замкнул Ювентус (80 млн евро).

Меньше всех заработала пражская Славия - на ее счету всего 18 млн евро.

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Теги: футбол, Шахтер, Лига чемпионов
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