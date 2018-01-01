Клопп: Вряд ли Симеоне радуется, что его команде попался Ливерпуль

Немецкий специалист был уверен, что его подопечные сыграют против команды из Мадрида.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет с мадридским Атлетико.

“Интересная жеребьевка. Думал, что нам попадется одна из мадридских команд - так и вышло. У нас только отличные воспоминания об этом городе, но в этот раз нам придется играть там с Атлетико.

Уже на этой стадии встретятся четыре или пять пар, достойных финала. Трудные матчи. Вряд ли мистер Симеоне бегает по гостиной и радуется, что получил в соперники Ливерпуль“, - цитирует Клоппа пресс-служба “красных“.

Ознакомьтесь также с расписанием 1/8 финала Лиги чемпионов.