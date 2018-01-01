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Клопп: Вряд ли Симеоне радуется, что его команде попался Ливерпуль

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Немецкий специалист был уверен, что его подопечные сыграют против команды из Мадрида.
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет с мадридским Атлетико.

“Интересная жеребьевка. Думал, что нам попадется одна из мадридских команд - так и вышло. У нас только отличные воспоминания об этом городе, но в этот раз нам придется играть там с Атлетико.

Уже на этой стадии встретятся четыре или пять пар, достойных финала. Трудные матчи. Вряд ли мистер Симеоне бегает по гостиной и радуется, что получил в соперники Ливерпуль“, - цитирует Клоппа пресс-служба “красных“.

Ознакомьтесь также с расписанием 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Теги: футбол, Юрген Клопп, Диего Симеоне, Лига чемпионов, Атлетико, Ливерпуль
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