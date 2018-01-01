Главный тренер Лиона: Ювентус будет невероятным испытанием для нас

Руди Гарсия выделил Миралема Пьянича в составе туринцев.

Главный тренер Лиона Руди Гарсия прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его подопечные встретятся с туринским Ювентусом.



"Невероятное испытание, будет очень приятно сыграть против Ювентуса. Мы в числе 16 сильнейших команд Европы.



Миралем Пьянич - игрок высочайшего класса, невероятно техничный. Это очень важная фигура в сегодняшнем Юве.



Я буду рад встретиться с Маурицио Сарри, это очень хороший тренер с огромным опытом", - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Ознакомьтесь также с расписанием 1/8 финала Лиги чемпионов.