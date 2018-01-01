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Главный тренер Лиона: Ювентус будет невероятным испытанием для нас

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Руди Гарсия выделил Миралема Пьянича в составе туринцев.
Руди Гарсия
Руди Гарсия
Getty Images

Главный тренер Лиона Руди Гарсия прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где его подопечные встретятся с туринским Ювентусом.
 
"Невероятное испытание, будет очень приятно сыграть против Ювентуса. Мы в числе 16 сильнейших команд Европы.
 
Миралем Пьянич - игрок высочайшего класса, невероятно техничный. Это очень важная фигура в сегодняшнем Юве.
 
Я буду рад встретиться с Маурицио Сарри, это очень хороший тренер с огромным опытом", - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Ознакомьтесь также с расписанием 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Теги: футбол, Лион, Ювентус, Лига чемпионов
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