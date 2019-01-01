Нойер: Мы довольны жребием, у нас был хороший опыт в Лондоне

Бавария встретится с Челси в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

Голкипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер высказался о жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов, где немецкий клуб встретится с лондонским Челси.

“Мы в предвкушении матча в Лондоне, там у нас уже был хороший опыт. Мы довольны жребием.

Челси - опасная команда, и поэтому к задаче нужно подойти со всей серьезностью и концентрацией“, - цитирует футболиста пресс-служба баварцев.

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