Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал полное расписание поединков плей-офф турнира.

Сегодня, 16 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой определились пары команд.

После нее УЕФА опубликовал расписание поединков.

Первые матчи

18 февраля: Боруссия - ПСЖ, Атлетико - Ливерпуль

19 февраля: Аталанта - Валенсия, Тоттенхэм - Лейпциг

25 февраля: Челси - Бавария, Наполи - Барселона

26 февраля: Реал - Ман Сити, Лион - Ювентус

Ответные матчи

10 марта: Валенсия - Аталанта, Лейпциг - Тоттенхэм

11 марта: ПСЖ - Боруссия, Ливерпуль - Атлетико

17 марта: Ман Сити - Реал, Ювентус - Лион

18 марта: Бавария - Челси, Барселона - Наполи

Все матчи начнутся в 22:00 по киевскому времени.