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Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

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УЕФА опубликовал полное расписание поединков плей-офф турнира.
Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Getty Images

Сегодня, 16 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой определились пары команд.

После нее УЕФА опубликовал расписание поединков.

Первые матчи

18 февраля: Боруссия - ПСЖ, Атлетико - Ливерпуль
19 февраля: Аталанта - Валенсия, Тоттенхэм - Лейпциг
25 февраля: Челси - Бавария, Наполи - Барселона
26 февраля: Реал - Ман Сити, Лион - Ювентус

Ответные матчи

10 марта: Валенсия - Аталанта, Лейпциг - Тоттенхэм
11 марта: ПСЖ - Боруссия, Ливерпуль - Атлетико
17 марта: Ман Сити - Реал, Ювентус - Лион
18 марта: Бавария - Челси, Барселона - Наполи

Все матчи начнутся в 22:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Лига чемпионов, жеребьевка, расписание
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