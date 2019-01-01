Стало известно расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
УЕФА опубликовал полное расписание поединков плей-офф турнира.
Сегодня, 16 декабря, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой определились пары команд.
После нее УЕФА опубликовал расписание поединков.
Первые матчи
18 февраля: Боруссия - ПСЖ, Атлетико - Ливерпуль
19 февраля: Аталанта - Валенсия, Тоттенхэм - Лейпциг
25 февраля: Челси - Бавария, Наполи - Барселона
26 февраля: Реал - Ман Сити, Лион - Ювентус
Ответные матчи
10 марта: Валенсия - Аталанта, Лейпциг - Тоттенхэм
11 марта: ПСЖ - Боруссия, Ливерпуль - Атлетико
17 марта: Ман Сити - Реал, Ювентус - Лион
18 марта: Бавария - Челси, Барселона - Наполи
Все матчи начнутся в 22:00 по киевскому времени.
Полная версия правил