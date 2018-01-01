Мюллер - о результатах жеребьевки: Бавария уверена в своих силах

Нападающий мюнхенцев отметил, что в составе Челси есть много сильных игроков.

Форвард Баварии Томас Мюллер прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где мюнхенцы сыграют с лондонским Челси.

“Теперь мы знаем имя своего соперника. Было очевидно, что нам достанется европейский клуб высшего качества. В своих силах мы уверены, а лично я итогами жеребьевки удовлетворен.



У Челси есть очень опасные футболисты, например, Пулишич или Хадсон-Одои“, - цитирует Мюллера официальный сайт УЕФА.

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