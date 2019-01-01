Определился соперник Динамо в Юношеской лиге УЕФА

В следующем раунде киевляне сыграют против загребского Динамо.

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА сезона-2019/2020.

По ее итогам Динамо U-19 сыграет против загребского Динамо. Плей-офф будет состоять из одного поединка, который команды проведут стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Результаты жеребьевки:

Дерби Каунти- Боруссия Дортмунд

Порту - Зальцбург

Реал Сарагоса - Лион

Динамо Киев - Динамо Загреб

Шериф - Црвена Звезда

Рейнджерс - Атлетико

Мидтьюланд - Лилль

Ренн - Брюгге

Поединки плей-офф Юношеской лиги УЕФА пройдут 11 и 12 февраля. Победители противостояний выйдут в 1/8 финала, где присоединятся к 8 командам, которые финишировали первыми в группах.