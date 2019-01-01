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Определился соперник Динамо в Юношеской лиге УЕФА

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В следующем раунде киевляне сыграют против загребского Динамо.
Динамо U-19
Динамо U-19
ФК Динамо Киев

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Юношеской лиги УЕФА сезона-2019/2020.

По ее итогам Динамо U-19 сыграет против загребского Динамо. Плей-офф будет состоять из одного поединка, который команды проведут стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Результаты жеребьевки:

Дерби Каунти- Боруссия Дортмунд
Порту - Зальцбург
Реал Сарагоса - Лион
Динамо Киев - Динамо Загреб
Шериф - Црвена Звезда
Рейнджерс - Атлетико
Мидтьюланд - Лилль
Ренн - Брюгге

Поединки плей-офф Юношеской лиги УЕФА пройдут 11 и 12 февраля. Победители противостояний выйдут в 1/8 финала, где присоединятся к 8 командам, которые финишировали первыми в группах.

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Теги: футбол, Динамо U-19, Юношеская лига УЕФА
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