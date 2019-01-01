Спортивный директор Ман Сити: Хочется подойти к матчам с Реалом на пике формы

"Горожане" на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся с мадридским Реалом.

По итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов стало известно, что Манчестер Сити предстоит сыграть с мадридским Реалом. Эту новость прокомментировал спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн.

"Это невероятное противостояние с невероятной командой, которая выиграла турнир 13 раз. Мы отправимся на знакомый стадион, и знаем, какие там бывают игры. С такими командами всегда хочешь встречаться на более поздних стадиях.

Хочется подойти к этим матчам на пике формы и с правильным настроем. Второй матч на своем поле обеспечит нам небольшое преимущество", - цитирует Бегиристайна официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию все пары команд, которые сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.