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Спортивный директор Ман Сити: Хочется подойти к матчам с Реалом на пике формы

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"Горожане" на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов встретятся с мадридским Реалом.
Манчестер Сити сыграет с Реалом
Манчестер Сити сыграет с Реалом
mancity.com

По итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов стало известно, что Манчестер Сити предстоит сыграть с мадридским Реалом. Эту новость прокомментировал спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн.

"Это невероятное противостояние с невероятной командой, которая выиграла турнир 13 раз. Мы отправимся на знакомый стадион, и знаем, какие там бывают игры. С такими командами всегда хочешь встречаться на более поздних стадиях.

Хочется подойти к этим матчам на пике формы и с правильным настроем. Второй матч на своем поле обеспечит нам небольшое преимущество", - цитирует Бегиристайна официальный сайт УЕФА.

Вашему вниманию все пары команд, которые сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Теги: Манчестер Сити, Реал, Реал Мадрид, Лига Чемпионов, футбол
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Источник: uefa.com

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