Гаттузо прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Неаполитанский Наполи встретится с каталонской Барселоной.

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой стало известно, что Наполи предстоит сыграть с Барселоной.

После церемонии эмоциями о сопернике поделился главный тренер неаполитанского клуба Дженнаро Гаттузо.

"Это отличная команда, отличный вызов. Нас жду две захватывающие битвы. Мы встретимся с Барселоной без страха", - приводит слова Гаттузо официальный сайт УЕФА.

Предлагаем вам также ознакомиться со всеми результатами жеребьевки.

Напомним, Дженнаро Гаттузо возглавил Наполи 11 декабря. Групповой этап ЛЧ неаполитанцы преодолели под руководством Карло Анчелотти, которого отправили в отставку 11 декабря.