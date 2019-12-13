Жезус - лучший игрок шестого тура Лиги чемпионов

Молодой бразилец оформил хет-трик.

Нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус стал лучшим игроком шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Жезус оформил хет-трик в ворота Динамо Загреб.

Youngest Brazilian player to score 10+ goals in the #UCL ✅



Hat-trick hero Gabriel Jesus takes the prize🥇#POTW | @FTBSantander pic.twitter.com/u2SAXgu2pC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2019

Отметим, что в голосование Габриэл опередил: Аркадиуша Милика (Наполи), Неймара (ПСЖ) и Жоау Феликса (Атлетико Мадрид).

Напомним, что Левандовский - стал лучшим игроком пятого тура Лиги чемпионов.