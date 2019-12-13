Жезус - лучший игрок шестого тура Лиги чемпионов
Молодой бразилец оформил хет-трик.
Нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус стал лучшим игроком шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
Жезус оформил хет-трик в ворота Динамо Загреб.
Youngest Brazilian player to score 10+ goals in the #UCL ✅— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2019
Hat-trick hero Gabriel Jesus takes the prize🥇#POTW | @FTBSantander pic.twitter.com/u2SAXgu2pC
Отметим, что в голосование Габриэл опередил: Аркадиуша Милика (Наполи), Неймара (ПСЖ) и Жоау Феликса (Атлетико Мадрид).
Напомним, что Левандовский - стал лучшим игроком пятого тура Лиги чемпионов.
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