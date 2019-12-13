Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Жезус - лучший игрок шестого тура Лиги чемпионов

Комментариев: 0
Молодой бразилец оформил хет-трик.
Габриэл Жезус
Габриэл Жезус
Getty Images

Нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус стал лучшим игроком шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Жезус оформил хет-трик в ворота Динамо Загреб.

Отметим, что в голосование Габриэл опередил: Аркадиуша Милика (Наполи), Неймара (ПСЖ) и Жоау Феликса (Атлетико Мадрид).

Напомним, что Левандовский - стал лучшим игроком пятого тура Лиги чемпионов.

Поделись:
Теги: Габриэл Жезус, Манчестер Сити, Лига чемпионов, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь