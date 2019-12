Жезус - лучший игрок шестого тура Лиги чемпионов

Нападающий Манчестер Сити Габриэл Жезус стал лучшим игроком шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

Жезус оформил хет-трик в ворота Динамо Загреб.

Youngest Brazilian player to score 10+ goals in the #UCL ✅



Hat-trick hero Gabriel Jesus takes the prize🥇#POTW | @FTBSantander pic.twitter.com/u2SAXgu2pC