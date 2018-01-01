Президент Аталанты: Я плакал после победы над Шахтером

Президент итальянской команды остался в Италии.

Президент Аталанты Антонио Перкасси рассказал, как переживал в момент победного матча его команды над Шахтером (3:0) в рамках 6-го тура группового этапа ЛЧ.

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“Я принял решении быть там, где мог бы остаться один - дома. Мне хотелось получить больше наслаждения от матча, хотел быть в состоянии отчаяния или плакать от счастья. В итоге по окончанию я плакал в одиночку.

Время от времени мой 7-летний сын Майкл мог войти в комнату, когда слышал, как я радуюсь каждому голу.

Я всем сердцем верил в проход в плей-офф. Я видел, что наши футболисты были сконцентрированы“, - приводит слова Перкасси La Gazzetta dello Sport

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