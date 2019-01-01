Сарри назвал главного фаворита Лиги чемпионов

Манчестер Сити - главный фаворит на победу.

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился мнением по поводу того, кто может выиграть Лигу чемпионов.

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“Манчестер Сити является фаворитом для меня. У меня большие впечатление после просмотра их игры.

Я думаю, что они в этом сезоне больше сосредоточатся на Лиге чемпионов, чем за борьбу за первую строчку в АПЛ“, - приводит слова Сарри Sky Sports.

Отметим, что итальянский специалист считает, что Ювентус не может бороться за победу в Лиги чемпионов.