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Сарри назвал главного фаворита Лиги чемпионов

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Манчестер Сити - главный фаворит на победу.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился мнением по поводу того, кто может выиграть Лигу чемпионов.

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“Манчестер Сити является фаворитом для меня. У меня большие впечатление после просмотра их игры.

Я думаю, что они в этом сезоне больше сосредоточатся на Лиге чемпионов, чем за борьбу за первую строчку в АПЛ“, - приводит слова Сарри Sky Sports.

Отметим, что итальянский специалист считает, что Ювентус не может бороться за победу в Лиги чемпионов.

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Теги: Маурциио Сарри, Ювентус, Манчестер Сити, Лига чемпионов, футбол
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