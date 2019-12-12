Мораес: Ошибки не позволили пройти Шахтеру в плей-офф Лиги чемпионов

"Горняки" исправят свои ошибки в Лиге Европы.

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес подвел итоги поражения от Аталанты (0:3).

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“Множество ошибок не позволили Шахтеру пройти в плей-офф Лиги чемпионов.

Это тяжелый удар для нас, но это возможность стать сильнее, учиться, становиться лучше. Мы движемся вперед“, - написал Мораес в Instagram.

Напомним, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция жеребьевки Лиги Европы.

Отметим, что у игроков Шахтера произошел конфликт после матча.