Мораес: Ошибки не позволили пройти Шахтеру в плей-офф Лиги чемпионов
"Горняки" исправят свои ошибки в Лиге Европы.
Нападающий Шахтера Жуниор Мораес подвел итоги поражения от Аталанты (0:3).
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“Множество ошибок не позволили Шахтеру пройти в плей-офф Лиги чемпионов.
Это тяжелый удар для нас, но это возможность стать сильнее, учиться, становиться лучше. Мы движемся вперед“, - написал Мораес в Instagram.
Напомним, что на нашем сайте будет доступна онлайн трансляция жеребьевки Лиги Европы.
Отметим, что у игроков Шахтера произошел конфликт после матча.
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